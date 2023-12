PREMIERA NAJNOWSZYCH SERUM NA PRZEBARWIENIA. NIVEA CELLULAR LUMINOUS630

Paulina Sykut-Jeżyna doceniła podwójne działanie czerwonego Luminous630® serum 2w1 na przebarwienia i zmarszczki. Poza redukcją przebarwień, wypełnia on drobne zmarszczki i działa przeciwstarzeniowo. Marta Błoch-Murcix opowiedziała o swoim ulubieńcu, którego dodatkowym zadaniem jest matowienie skóry, a jest to zielony Cellular Luminous 630® serum na przebarwienia po trądziku. Faworytem Olgi Kalickiej było zdecydowanie złote Cellular Luminous630® zaawansowane serum na przebarwienia w nowej ulepszonej formulacji. Idealne na melazmę i plamy posłoneczne – aktorka wyraźnie podkreśliła, że to działa!