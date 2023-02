Premiera r.e.m. beauty - marki stworzonej przez Arianę Grande - w Sephora w Europie!

- To niewiarygodne, że nareszcie wprowadzamy markę do Europy. Sephora to najbardziej uwielbiana na świecie destynacja beauty. Jestem więcej niż podekscytowana, zaszczycona i wdzięczna. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, sprzedaż bezpośrednia i kontakt z klientem, podczas którego każdy sam może zobaczyć, dotknąć i przetestować produkty - są tak ważne. Absolutnie uwielbiam otwarty model obsługi Sephora, wydobywający z beauty to, co najlepsze i jednocześnie tak dostępny dla każdego. Przyjdź i spotkaj się z konsultantami, by w pełni doświadczyć r.e.m. beauty! - mówi Ariana Grande, założycielka marki.