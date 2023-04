Premiera Suba Wielki Cezar

"Zadałem sobie pytanie, jak wyglądałby współczesny "Dawid" Michała Anioła, gdybym spotkał go wieczorem na ruchliwej ulicy wielkiego miasta. Odpowiedź przyszła szybko i od razu zobaczyłem go jako ultranowoczesnego człowieka, który jest odważny, nie boi się eksperymentować i wyraża siebie tak jak czuje. Stąd wybór padł na kolorowe spraye, które jednoznacznie odsyłają nas do sztuki ulicy, pozwalają na podążanie za intuicją, ale również są fenomenalnym przełamaniem czy też zderzeniem z konwencją gipsowych/marmurowych rzeźb, która dobitnie pokazuje, jak można łączyć historię z nowoczesnością." mówi Robert Kuta