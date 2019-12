WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera Gwiazdy + 4 castingPress Release Casting Fresh FacesBiałystok,jury konkursu 2 godziny temu Press Release Casting Fresh Faces World Bialystok Ruszyły ogólnopolskie castingi do prestiżowego konkursu Fresh Faces World 2020. Tym razem casting dotarł do Białymstoku. Podziel się (Materiały prasowe) Dnia 12 grudnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbył się casting do konkursu Fresh Faces World 2020.

Kolejne odbędą się na terenie całego kraju, w tym m.in na śląsku, pomorzu jak również na Białorusi I Ukrainie.

W białostockim castingu wzięło udział. wielu uczestników wraz z rodzinami i osobami, które ich dopingowały . Ostatecznie, do kolejnego etapu dostało się zaledwie 5 osób. Materiały prasowe Podziel się W jury konkursu zasiedli:

Maggie Haese – jurorka międzynarodowych konkursów modelingowych

właścicielka nowojorskiej agencji Magteam Model Management oraz prezes konkursu Fresh Faces World

Marta Gąska - właścicielka szkoły wizażu Marta Gąska make up school, prezenterka telewizyjna, ekspert z zakresu makijażu

Dominika Weronika Czarnecka - projektantka mody, partnerka Fresh Faces World

Michał Starost – jeden z najbardziej wszechstronnych i uznanych polskich projektantów. Laureat Europejskiej nagrody Haute Couture.

Ula Gumieniak - zwyciężczyni drugiej edycji konkursu FRESH FACES WORLD 2016. Materiały prasowe Podziel się W drugiej połowie kwietnia, laureaci castingów regionalnych, wezmą udział w finale konkursu Fresh Faces World 2020, który odbędzie się w Operze i Fiharmonii podlaskiej . Stawka w konkursie jest wysoka. Laureta pierwszego miejsca czeka kontrakt z agencją Magteam Model Management oraz wyjazd do Nowego Jorku, na konkurs IMTA . Tam Laureat konkursu bedzie mógł się zaprezentowac ponad 150 agencją z całego świata oraz zdobyć kontrakty modelingowe. Materiały prasowe Podziel się Na konkursie IMTA- International Modeling & Talent Association, zostało wypromowanych wiele młodych talentów, m.in. Katie Holmes, Ashton Kutcher, Jessica Biel, Eva Longoria. Materiały prasowe Podziel się Organizatorem casting w Białymstoku był Maciej Giedrojć Juraha Partnerami castingu Fresh Faces World byli: OPERA I FILHARMONIA PODLASKA oraz restauracja FORMA. ZAPRASZAMY: www.freshfacesworld.com Polub WP Kobieta