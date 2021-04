Prezent dla nastolatka – wybierz dobrze!

Pandemia i związane z nią obostrzenia (jak zamknięte galerie czy sklepy wielkopowierzchniowe) wymusiły przeniesienie zakupów w sferę on-line. Może być to niejakie utrudnienie, nie zapytamy konsultanta w sklepie „czy z tej rzeczy mój nastoletni siostrzeniec się ucieszy?”; ma to też jednak dobre strony – zakupy on-line swoją wygodą i preferencyjnymi warunkami przebijają te stacjonarne. Dobrym przykładem jest Media Expert, z darmową dostawą na wybrane produkty, atrakcyjnym systemem płatności ratalnej i potężnymi rabatami. Czym więc, kupując on-line, ucieszyć nastolatka?

Kupno prezentu dla nastolatka to nie problem – jednak kupno trafionego prezentu, który nie zalegnie na dnie szafy i sprawi młodej osobie prawdziwą radość może być wyzwaniem większym, niż się spodziewamy. Pokolenie obecnych nastolatków to osoby za pan brat z technologią, które nie znają świata bez Internetu, a widząc 2,5 calową dyskietkę zastanawiają się, czemu ktoś wydrukował na drukarce 3D ikonkę zapisu. Kilkunastolatkowie dziś, z komórką w ręku, mają nieporównywalnie szersze horyzonty niż my w ich wieku, interesują się zupełnie innymi rzeczami i do innych mają dostęp. Jeśli chcemy ucieszyć nastolatka prezentem, zwyczajnie musimy na za nim nadążać.

Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 46mm

Modny i funkcjonalny smartwatch do sparowania z urządzeniem mobilnym robi furorę wśród młodzieży. Szeroka koperta o średnicy 46mm umożliwiła wkomponowanie wyświetlacza AMOLED o przekątnej 1,3 cala. Dzięki funkcji AlwaysOn zegarek podświetla się automatycznie, nie ma potrzeby uruchamiać go żadnym przyciskiem. Cała dyskografia na nadgarstku – w wersji LTE dzięki strumieniowemu przesyłowi utworów online. Wbudowane czujniki z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiają śledzenie postępów w treningach, monitorowanie stanu zdrowia i monitorowanie snu. Zegarek łączy się z innymi urządzeniami za pomocą Bluetooth, NFC i WiFi. Odporne szkło (Gorilla Glass) pokrywające wyświetlacz oraz wodoodporność do 5 ATM zabezpieczają Samsung Galaxy Watch nawet w przypadku wybuchów nastoletniej fantazji.

Hulajnoga elektryczna INDIANA ES700

Kończy się zima, dni stają się coraz cieplejsze – przemieszczając się nie musimy z powodu temperatury korzystać z komunikacji miejskiej. Wygodną alternatywą są hulajnogi elektryczne. Cichy i wydajny model Indiana rozpędza się do 25 km/h dzięki silnikowi o mocy 350W, co z jednej strony pozwala na sprawne poruszanie się, z drugiej nie stanowi niebezpiecznej prędkości. Nierówności na chodnikach czy krawężniki nie będą przeszkodą dzięki podwójnej, przedniej i tylnej, amortyzacji. Sama hulajnoga waży 12,5kg, maksymalny udźwig to 100kg. Mocna bateria 6400 mAh ładuje się do pełna w 5 godzin. Dla bezpieczeństwa wyposażona w oświetlenie przednie i tylne. Pamiętajmy, by hulajnogi jak z roweru – korzystać zawsze w kasku!

Rower miejski z koszykiem INDIANA Village 6B 28 cali

Jeśli nastolatce chcemy zapewnić nie tylko możliwość przemieszczania się wygodnie i bezpiecznie, ale także zdrową dawkę ruchu – rower miejski będzie idealnym wyborem. Model Indiana Village z ramą 17” i kołami 28” gwarantuje najlepsze doznania z jazdy po mieście - szosowe opony w połączeniu z twardym podłożem np. drogą rowerową, czynią jazdę przyjemną i lekką, dzięki czemu długie dystanse nie będą zbyt dużym wyzwaniem. Lekkie hamulce Logan typu V-break (przednie i tylne) poprawiają bezpieczeństwo. Sześciobiegowa przerzutka tylna Shimano z manetkami RS-35 gwarantuje łatwość dostosowania biegu do trasy, ułatwiając nawet strome podjazdy. Jak w przypadku hulajnogi – nie można zapomnień o kasku!

Kamera sportowa GOPRO HERO8 Black

Uwiecznianie sportowych wyczynów telefonem komórkowym, choćby najlepszej jakości, jest wyjątkowo nieporęczne, niebezpieczne dla samego telefonu, a jakość takich nagrań potrafi pozostawić wiele do życzenia. Dużo lepiej wykorzystać sprzęt dedykowany tego typu przedsięwzięciom, jak kamera sportowa GoPro Hero8. Istny tytan swojego segmentu na rynku, wyposażony w stabilizację obrazu HyperSmooth 2.0 gwarantuje najlepsze ujęcia w świetnej jakości. Oszałamiające efekty nagrywania GoPro to również zasługa rozdzielczości 4K z aż 60 klatkami na sekundę (odpowiednio dla 2,7K to 120 fps, a dla FullHd – 240fps). HERO8 ma fabrycznie wgrane profile ustawień wideo dla ujęć standardowych, dynamicznych, filmowych oraz rejestrowanych w zwolnionym tempie, istnieje również możliwość tworzenia własnych. Zachwyca lista funkcji dodatkowych, gdzie znajdziemy między innymi automatyczne wykrywanie słabego oświetlenia, HDR, nagrywanie w pętli, Slow Motion, sterowanie głosem, czy strumieniową transmisję na żywo. Jeden z najlepszych modeli kamer sportowych dostępnych na rynku.

UFC 4 Gra PS4 (Kompatybilna z PS5)

Dla fanek i fanów sportu w wydaniu digitalowym, gra UFC 4 na konsolę PS4 (kompatybilna z nową generacją konsol PS5). Nowy tryb kariery w odświeżonej odsłonie UFC stawia bardzo mocno na indywidualność – gracz może kształtować swojego zawodnika, jego styl walki i osobowość. Zaczynając jako nikomu nieznany amator walczący na podwórkach, zawodnik pokonuje kolejne szczeble kariery aż do momentu uzyskania statusu gwiazdy UFC. Ulepszona mechanika gry i płynne przejścia gwarantują niezapomniane doznania, dynamizm i autentyzm.

Słuchawki MAD DOG GH705

Każdy miłośnik gier video – czy to na konsoli, czy na PC – przyzna, że dźwięk w grach odpowiada za naprawdę dużo: marnej jakości dźwięk jest w stanie położyć najlepszą grę. Aby w wirtualne światy zanurzyć się jeszcze głębiej, niezbędny jest odpowiedni sprzęt, by dźwięk móc docenić. Nauszne neodymowe słuchawki Mad Dog z mikrofonem, z membraną 50m, czułością 119dB i pasmem przenoszenia 20-20000Hz są tym, czego gracz potrzebuje. Przestrzenny dźwięk 7.1 sprawi, że gracz znajdzie się w samym centrum akcji i nie umknie mu nawet najdrobniejszy szelest. Miękkie gąbki nauszników oraz samoregulujący pałąk obszyty skórą ekologiczną gwarantują komfort nawet podczas wielogodzinnych sesji.

Nie jest łatwo za młodzieżą nadążyć – mówią innym językiem, zwracają uwagę na inne rzeczy, inne rzeczy ich bawią i inne interesują. Powyższe przykłady z różnych obszarów stanowić mogą dobrą inspirację trafionego prezentu dla nastolatka, niezależnie od jego osobowości.