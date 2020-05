Prezent na dzień dziecka. 5 najlepszych propozycji prezentu dla dziewczynki i chłopca

Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami, dlatego warto już teraz zacząć rozglądać się za odpowiednim prezentem dla swojej pociechy. Wybór prezentu dla dziecka powinien być podyktowany przede wszystkim jego zainteresowaniami. Dlatego najlepiej wcześniej wybadać, jak dane dziecko lubi spędzać wolny czas, czym się interesuje i kim chce zostać w przyszłości. Odpowiedzi na te pytania powinny znacznie ułatwić wybór odpowiedniego prezentu. Sprawdź, pięć naszych topowych propozycji prezentów na dzień dziecka, które okażą się strzałem w dziesiątkę!

Czym kierować się przy wyborze prezentu dla dziecka?

Wybór odpowiedniego prezentu na dzień dziecka to nie lada gratka – zwłaszcza że większość dzieci w jawny i bezpośredni sposób wyraża swoje uczucia i z pewnością powie nam, jeśli upominek nie przypadnie im do gustu. Czym kierować się przy wyborze odpowiedniego prezentu dla dziecka? Przede wszystkim jego zainteresowaniami. Jeśli dziecko lubi grać w gry (a większość dzieci lubi), to warto podarować mu nową konsolę lub fotel gamingowy. Natomiast, jeśli dziecko w przyszłości chciałoby zostać fotografem, to można rozważyć wybór nowego aparatu. Warto jednak pamiętać, że zakup droższych prezentów warto wcześniej skonsultować z rodzicami obdarowanej pociechy.

1.Konsola PlayStation 4

To jedna z najdroższych, ale i najbardziej spektakularnych propozycji prezentu na dzień dziecka w naszym zestawieniu. Jeśli zdecydujemy się na zakup konsoli Sony PlayStation 4 Slim to mamy niemal 100% pewności, że nie rozczarujemy tym naszej pociechy. Przy czym warto pamiętać, że tego typu prezent znacznie lepiej sprawdzi się u nieco starszych dzieci i nastolatków.

2.Fotel gamingowy

Jest o kolejna propozycja dla dzieci zainteresowanych grami. Fotel gamingowy Nitro 550, podobnie jak konsola PlayStation 4, to propozycja, która przypadnie raczej do gustu starszym dzieciom i nastolatkom. Dzięki niemu będą oni mogli poczuć się jak największe gwiazdy ze świata e-sportu. Warto przy tym pamiętać, że fotel gamingowy to przede wszystkim inwestycja w zdrowie dziecka – podczas grania warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie kręgosłupa gracza.

3.Aparat natychmiastowy

To świetny prezent na dzień dziecka nie tylko dla małych amatorów fotografii, ale dla wszystkich dzieci, ponieważ aparat natychmiastowy zapewnia super zabawę. Walorem najbardziej znanego aparatu natychmiastowego na rynku – aparatu FUJIFILM Instax Mini 9 jest atrakcyjny i efektowny design. Urządzenie to jest dostępne w aż pięciu różnych wariantach kolorystycznych. Wspomniany wyżej aparat wyposażony jest w lusterko do selfie, nasadkę do zbliżeń oraz tryb jasnej tonacji.

4.Rowerek dziecięcy

Jest to praktyczny, a zarazem uniwersalny prezent na dzień dziecka, który przypadnie do gustu wszystkim pociechom. Warto jednak pamiętać, by wybrać rower dostosowany do wieku i wzrostu dziecka. Rower Indiana MTB junior Rock Jr 24 to świetna propozycja dla młodych cyklistów. Został on wyposażony w aluminiową ramę, dzięki czemu rower jest lżejszy i znacznie łatwiej się go prowadzi. Zaletą tego roweru jest również stalowy wspornik kierownicy, który zapewnia wytrzymałość i gwarantuje bezpieczeństwo podczas jazdy. Na korzyść tego modelu przemawia także 5-letni okres gwarancyjny.

5.Hulajnoga

Jest to kolejna propozycja prezentu na dzień dziecka dla wszystkich amatorów spędzania czasu na świeżym powietrzu. Tradycyjna hulajnoga Indiana R1 może posłużyć dziecku jako środek transportu do szkoły. Jej zaletą jest to, że została stworzona z myślą o jeździe po każdej nawierzchni. Podest omawianej hulajnogi został wykonany z aluminium, co zapewnia stabilność na wysokim poziomie. Dzięki możliwości regulacji kierownicy hulajnoga sprawdzi się u każdego dziecka.