Prezenty na Mikołajki od CCC

Pojemna i skórzana, idealna na co dzień oraz na specjalne okazje - to bez wątpienia opis torebki idealnej. Pikowany model marki Badura będzie doskonałym prezentem zarówno dla miłośniczek elegancji, jak i casualu. Stylowe pikowania i mocny biżuteryjny akcent to odpowiedź na aktualne trendy.