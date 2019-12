Prezenty świąteczne dla niego

Szukasz idealnego prezentu dla mężczyzny: męża, kolegi, chłopaka? Półki w sklepach uginają się od elektronicznych gadżetów i technologicznych nowinek. W które naprawdę warto zainwestować?

Polacy w badaniach przyznają, że Święta kojarzą im się z zamieszaniem, obowiązkami i kolejkami. A przecież powinny być czasem zadumy i radości. Trudno jednak o to, gdy krewni i znajomi oczekują co roku prezentu jeszcze bardziej wyjątkowego niż w roku ubiegłym. Kto nie zajął się szukaniem prezentów z wielotygodniowym wyprzedzeniem, może uznać, że kupno czegoś fajnego to zadanie ponad siły.

Internet jest wybawieniem od wszechobecnych kolejek, ale tu pojawia się kolejne pytanie: jak coś wybrać spośród tysięcy sklepów i wariantów, by na koniec jeszcze nie okazało się, że upominek dotrze kilka dni po Świętach?

Prezenty, których on nie chce dostać

Jeśli chodzi o prezenty dla niego, to lepiej unikać banału. Z badań przeprowadzonych przez SW Research w 2018 roku wynika, że większość osób nie chciałaby znaleźć pod choinką skarpet, perfum ani ubrań. Warto dodać do tej listy kosmetyki – matki i żony często wybierają takie zestawy, bo same chciałyby podobne dostać. Nie zważają na to, że syn czy mąż najchętniej korzystałby tylko z mydła i ulubionego żelu pod prysznic. Na liście idealnych prezentów Polacy najczęściej wymieniali coś zaskakującego i przydatnego. Wysoko uplasowała się elektronika.

Idealny prezent dla mężczyzny-gadżeciarza

Tu z pomocą może przyjść prezentownik Media Expert. Jak wiadomo, nie każdy ucieszy się z tego samego, dlatego tu możesz zrobić najpierw wstępny profil osoby, którą chcesz obdarować. Znajdziesz gotowe listy prezentów dla mężczyzn, którzy uwielbiają słuchać muzyki i dla urodzonych sportowców. Następnie możesz przeglądać setki propozycji upominków, od tych drobnych, po poważniejsze prezenty dla niego za kilka tysięcy złotych.

Ciekawą opcją prezentownika Media Expert jest to, że wybrane rzeczy możesz nie tylko zamówić do domu, ale też odebrać w sklepie nawet w ciągu godziny. To pozwala przyjść do marketu tylko po odbiór gry czy konsoli, omijając męczący etap porównywania rzeczy na półkach i czekania w kolejkach. Dodatkowo pozwala to kupić prezent dla mężczyzny nawet 24 grudnia, podczas gdy zakupy z dostawą do domu realnie trzeba by zrobić co najmniej kilka dni wcześniej.

Zegarek czy smartwatch?

Prezentownik pozwala wybrać prezent dla niego dobrany do gustu. Znajdziesz tu jednak również evergreeny, które ucieszą większość panów. Jedną z takich rzeczy jest dobry zegarek, taki jak Smartwatch Huawei Watch GT Classic Srebrny. Ucieszy osiemnastolatka, którego niedługo czekają pierwsze randki i rozmowy o pracę, ale też eleganckiego dziadka. Można z niego korzystać jak z typowego zegarka.

Wygląda klasycznie dzięki paskowi w wielbłądzim odcieniu i świetnie zaprojektowanej tarczy. Jednak gadżeciarz doceni też jego dodatkowe funkcje:

● akcelerometr,

● żyroskop,

● śledzenie aktywności,

● monitor snu,

● czujnik tętna,

● czujnik światła.

Dzięki nim zegarek Smartwatch Huawei Watch GT Classic Srebrny to prezent zarówno dla kogoś, kto interesuje się zdrowym stylem życia i chce monitorować swoją aktywność, jak i majsterkowicza, któremu przyda się żyroskop. Ważne: zanim go kupisz, upewnij się, że obdarowana osoba ma telefon z systemem Android lub iOS – to z nimi kompatybilne jest urządzenie.

Prezenty dla niego z listy marzeń

Większość panów, gdyby zapytać ich, co chcieliby robić, gdyby mieli nieograniczoną ilość czasu, odpowiedziałaby: grać w grę! I dotyczy to nie tylko nastolatków, ale i statecznych ojców rodzin. Własna konsola często latami jest marzeniem spychanym na dalsze miejsca wśród spraw do załatwienia. Warto to nadrobić, korzystając ze świątecznych ofert specjalnych, jak konsola Microsoft Xbox One X 1TB dostępna w pakiecie z grą Star Wars Jedi: Upadły Zakon – Edycja Deluxe w Media Expert. Taka konsola to pomysł na droższy prezent dla kogoś, na kim nam naprawdę zależy.