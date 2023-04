Próbował usiąść obok niej. Nagrano, jak zareagowała Brytyjka

Zamiast się oddalić, pasażer nie ustępował. Chociaż kobieta próbowała to wyjaśnić, był coraz bardziej wzburzony i sprzeciwiał się. - Nie wsiadam do autobusu, żeby zacząć się z kimś spotykać - mówi kobieta i dodaje: - Jestem w autobusie, żeby dostać się z punktu A do punktu B. Nie chcę rozmawiać.