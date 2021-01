Prof. Horban o mutacjach koronawirusa. Zmniejszą skuteczność szczepień?

Gościem programu "Newsroom" WP był prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. epidemii. Profesor wypowiedział się m.in. na temat pomysłu dotyczącego powrotu starszych uczniów do szkół w lutym. - Świetnie, świetnie. Jeżeli do lutego nie będziemy obserwowali wzrostu zakażeń, to z przyjemnością się podpiszemy pod tym czymś takim - powiedział i dodał, że jeśli większość osób stosuje się do zaleceń, to liczba zakażeń nie powinna się bardzo zwiększać. Horban stwierdził także, że mutacje koronawirusa nie zagrażają skuteczności akcji szczepiennej. - Ten wirus jest bardzo "przyzwoity" i jeżeli mutuje, to pozwala szczepionce działać. To nie jest wirus grypy, który jest bardzo zmienny - stwierdził.

