Profesjonalna pielęgnacja w domu? To możliwe! Dowodem na to jest polska marka SkinTra, która właśnie świętuje swoje pierwsze urodziny

"Everything what your skin will love" to kosmetyk o lekkiej kremowej konsystencji, który wzbudza zaciekawienie, dzięki swojej wielofunkcyjności. Możesz używać go jako tonik, który przywraca skórze odpowiednie ph, jako krem zmiękczający, wygładzający i rozjaśniający przebarwienia lub jako serum wzbogacające działanie Twojego kremu.