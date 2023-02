Profesjonalny zabieg na włosy, który wykonasz sama. Będą mięciutkie i gładkie

Kolagen na włosy – jak działa?

Za tak spektakularny efekt kuracji Bingospa odpowiada zawartość kolagenu w składzie. Choć kolagen kojarzy się nam przede wszystkim z pielęgnacją skóry, odgrywa także niebagatelną rolę w utrzymaniu włosów w dobrej kondycji. Za jego sprawą włosy będą miękkie, gładkie, elastyczne i mocno będą trzymać się skóry głowy (czyt. nie będą nadmiernie wypadać). A to wszystko dzięki jednej, cudownej właściwości kolagenu – nawilżeniu. Nawilżone włosy, to silne włosy. Kiedy w łusce włosa kryje się odpowiednio dużo wody, jest ona odporna na uszkodzenia, nie łamie się, nie kruszy, jest zamknięta, więc włosy są gładkie i mocne. Co więcej, kolagen nie tylko nawilża, ale też odżywia włosy i to od cebulki, po końce. Dostarcza kosmykom cennych aminokwasów, dzięki czemu włosy nie wypadają i prawidłowo rosną.