Projektant Cichopek ocenił willę Szelągowskiej. Jedno skrytykował

Dorota Szelągowska zdobyła ogólnopolską popularność dzięki programom o tematyce wnętrzarskiej – przede wszystkim "Totalnym remontom Szelągowskiej" na antenie TVN. Projektantka razem z ekipą za darmo remontuje mieszkania osobom, które bardzo często pomagają innym, jednocześnie nie chcąc niczego w zamian.

Dorota Szelągowska kupiła dom w Hiszpanii

Szelągowska aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe, w których często chwali się nie tylko codziennością, ale również wyglądem pomieszczeń w swoim domu i rozwiązaniami dotyczącymi dekorowania wnętrz. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 912 tysięcy użytkowników.

Niedawno gwiazda pochwaliła się spełnieniem swojego wielkiego marzenia – kupnem domu w Hiszpanii. "Przyrzekam, że wam wszystko opowiem i pokażę zdjęcia przed i po i w trakcie i w ogóle. Ale na razie to chłonę to wszystko i dekoruję i mam taki strzał endorfin, że jacięniemogę" (pisownia oryginalna – przyp. red.) - czytamy na profilu Szelągowskiej.

Ujawniła też, jak doszło do kupna. "W styczniu przyjechałam tu przypadkiem, przejazdem i na szybko, i jak to ja, postanowiłam tak tylko się rozejrzeć w nieruchomościach, bo może kiedyś… i skończyło się na kupnie domu. Domku. 90 m2 do remontu, za to za cenę o polowe mniejszą niż nieruchomość w Warszawie, Trójmieście czy Krakowie oraz z obłędnym widokiem. Byłam przerażona" - opisywała. Mimo pracy na odległość, wszystko jednak udało się dokończyć.

Jonatan Kilczewski ocenił wnętrze domu Szelągowskiej

Wnętrza nowego domu Szelągowskiej skomentował Jonatan Kilczewski, projektant, na co dzień współpracujący z gwiazdami, m.in. z Katarzyną Cichopek. - To jest całkiem fajne, przytulne wnętrze. Na podłodze zastosowano prawdopodobnie mikrocement, tak samo jak na ścianach, dodatkowo meble z naturalnych materiałów oraz zestawienie różnych oryginalnych elementów tego domu tworzy mocno osadzane w obecnych trendach wnętrze w stylu japandi - zachwalał w wypowiedzi dla ShowNews.pl.

Nie wszystko jednak przypadło mu do gustu. - Jedyne, na co ja bym położył większy nacisk, to "oddanie ducha miejsca". Brakuje mi trochę charakteru Hiszpanii, pomimo tego, że jest to ładne, spójne wnętrze - podkreślił.

