Promienieje w ciąży. W sieci pochwaliła się filmikami w piżamie

Piżamy hitem na słoneczne dni

Moda nie zna granic. Jeszcze niedawno wiele osób zwracało uwagę na to czy coś wypada, czy nie. Dziś jednak każdy z powodzeniem może nosić to, na co ma ochotę. W dodatku nikogo to nie zdziwi. Tak też jest w przypadku piżam, które w ostatnim czasie biją wszelkie rekordy popularności wśród influencerek.