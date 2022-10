Promienna twarz 50+. Poznaj sprawdzone sztuczki makijażystów

Przychodzi taki moment w życiu kobiety, że zapytana o wiek – musi się zastanowić. Straciła rachubę czasu. I może czuć się doskonale, wręcz kwitnąć i unosić się metr na ziemią, to kondycja jej skóry ulega zmianom. Twarz traci jędrność, a przebarwienia są coraz bardziej widoczne. Historia dwa razy się nie powtarza, dlatego nie ma co liczyć na powtórkę przypadku Benjamina Buttona. Jednak zawsze skłonny do pomocy pozostaje makijaż, który nie zatrzyma czasu, ale wydobędzie z twarzy blask, a przy okazji zakamufluje to i owo.