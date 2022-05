Promocja Lenovo Yoga – do 500 zł zwrotu za laptop z wyższej półki

Yoga Slim 7 Pro – najlepsza do pracy

Żeby zrozumieć, co jest kluczową zaletą tych laptopów, nie można po prostu spojrzeć na zdjęcia stylowej aluminiowej obudowy. Ani też porównywać podzespołów. Trzeba wziąć ten ultrabook do ręki i poczuć, ile waży. Najważniejszą cechą wszystkich laptopów, od samego początku, gdy tylko pojawiły się na rynku, była przede wszystkim mobilność. W przeciwieństwie do tradycyjnych komputerów osobistych nie były "przywiązane" do biurka. Można je było ze sobą zabrać gdziekolwiek tylko się chciało. Lenovo Yoga Slim 7 Pro ma tę cechę ewolucyjnie rozwiniętą do perfekcji. Głównie dlatego, że jego waga to nieco ponad kilogram, a potencjał maszyny zwiększa także mocna bateria. Gwarantuje ona nie tylko kilkanaście godzin użytkowania bez konieczności ładowania, ale też bardzo szybkie ładowanie wyczerpanego akumulatora. Po 15 min. znów ma on wystarczająco wiele mocy na dwie godziny użytkowania. Po godzinie zaś jest już naładowany w połowie!