Promocje w drogeriach Natura. Kosmetyki marki KOBO nawet o 62 proc. taniej

Jednak największe przeceny obejmują palety KOBO Professional. Jedną z nich jest paleta zawierająca dziesięć cieni do powiek utrzymanych w kolorystyce nude. Już teraz ten produkt o nazwie Natural Mix kupimy za jedyne 39,99 zł zamiast za cenę regularną 64,99 zł. Najbardziej przeceniona została jednak paleta do makijażu Admire Me, która również zawiera dziesięć cieni do powiek w naturalnych odcieniach. Dodatkowo znajdziemy w niej także produkty do idealnego wykończenia makijażu twarzy, czyli róż, rozświetlacz oraz brązer. Będąc zarejestrowanym w klubie Natura, cena palety zostanie obniżona z 89,99 zł na jedyne 44,99 zł.