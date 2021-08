Promocje w Hebe. Zapoluj na hit z TikToka powiększający usta

Zaskakujące zastosowanie jadu pszczelego

W ofercie Hebe na stoiskach marki Eveline Cosmetics znaleźć można również absolutną nowość oraz hit TikToka. Mowa o błyszczyku powiększającym usta z jadem pszczelim. "To doskonała alternatywa dla inwazyjnego powiększania ust kwasem hialuronowym. Przełomowa technologia Volume Maximize natychmiast po aplikacji, dzięki zawartości jadu pszczoły, rozszerza naczynia krwionośne i przyspiesza mikrokrążenie. Już po 5 minutach po aplikacji usta są zauważalnie powiększone, a ich kształt kusząco uwypuklony" – pisze producent kosmetyku. Błyszczyk nosi nazwę Oh! My Lips i jest dostępny do kupienia w drogeriach Hebe za jedyne 14,99 zł.