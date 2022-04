Prosta, gruba, wygięta – jaką szczoteczkę do tuszu wybrać?

Producenci tuszy do rzęs obiecują, że ich produkty wydłużają, pogrubiają, podkręcają, zagęszczają i rozczesują rzęsy. Ale, by wybrać maskarę odpowiednią dla siebie nie wystarczy zaufać obietnicom podanym na opakowaniu. Warto także zajrzeć do środka, by sprawdzić, jaką dany produkt posiada szczoteczkę. Nawet najlepszy kosmetyk nałożony nieodpowiednim narzędziem, nie spełni swojej obietnicy.