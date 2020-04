WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Prosta, ujmująca, niezmienna. Sukienka trapezowa Wystarczająco ładna, aby pasować na eleganckie wyjście i dość komfortowa, aby sprawdzić się na co dzień. Trapezowa sukienka to ubranie, które mogą nosić kobiety o każdym typie sylwetki. To jedno z ubrań, które warto mieć nie ze względu na modny styl, ale nieprzemijająca popularność. Kupujesz raz i nosisz długi czas. Sukienka trapezowa i czółenka to sprawdzony zestaw (Istock) Trapezowy trend Sukienka trapezowa jest wąska u góry i szersza u dołu. Przypomina kształtem literę ''A''. To jest z prostych i równocześnie eleganckich sukienek, które w wielu odmianach nosimy przez cały rok. Specyfika współczesnej mody niektóre z nas zmusiła do tymczasowej rezygnacji z eleganckich, wyjściowych ubrań, ale ten model to uniwersalna propozycja. Dziś włożysz ją do balerin na krótki spacer, kiedy indziej do szpilek na eleganckie spotkanie. Jeśli zniechęca cię prostota trapezowych, rozszerzających się, prostych sukienek, postaw na modele z koronkowymi rękawkami lub doszytą u dołu falbaną. Początki rozszerzających się ku dołowi, krótkich sukienek sięgają lat 60., a jedną z pierwszych sław, które je nosiły, była słynna modelka Twiggy. Chłopięca sylwetka, krótkie włosy i urokliwe sukienki mini o kształcie trapezu do dziś są jednym z najbardziej rozpoznawalnych strojów w historii mody. Sukienka trapezowa utrzymuje popularność od 60 lat. Tego klasyka nie powinno zabraknąć w szafie. Możesz to potraktować jako inspirację na strój na planowany letni wypad. Przydadzą się wyraziste okulary przeciwsłoneczne i tenisówki lub sandały. Sukienka, którą polubiło wiele kobiet Mimo uniwersalności tego fasonu trapezowe sukienki o różnych detalach i długościach pasują różnym typom figury. Dla chłopięcej sylwetki sprawdzi się model mini. Rozszerzający się ku dołowi krój wyeksponuje wąskie ramiona, a u dołu podkreśli okolicę bioder i ud. W trapezowych sukienkach mogą też chodzić kobiety o sylwetkach w kształcie jabłka i pełnej gruszki. Te ubrania mogą mieć różną szerokość u dołu, dzięki czemu pasują osobom o różnych proporcjach sylwetki. Sukienka trapezowa o długości mniej więcej do kolan to propozycja także dla kobiet, które chcą zatuszować kilka kilogramów. Krój litery "A" świetnie kryje wystający brzuszek, materiał sukienki nie opina pełniejszych kształtów, co zapewnia ładny wygląd i dużą swobodę ruchów. Trapezowe sukienki to modele także dla aktywnych osób, bo nie krępują i nie zmuszają np. do stawiania małych kroczków, jak np. w przypadku modeli z ołówkowym dołem. Nienaganna klasyka – sukienka trapezowa Sukienki trapezowe mają też zalety związane z… ekologią. Doskonale wpisują się w trend ubioru w duchu minimalizmu. Ich ujmująca prostota świadczy nie tylko o ich elegancji, ale też o możliwości zestawiania z różnymi ubraniami i dodatkami. Jako element odzieżowej bazy z pewnością nie będzie ubraniem na jeden raz. Zamiast szybko przedawniających się sukienek zgodnych z najnowszymi trendami, postaw na te ciuchy, które nie będą zalegać w szafie, a także generować większej ilości odpadów.