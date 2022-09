Prosty trik na suche pięty. Będą gładkie jak u niemowlaka

Ocet jabłkowy i chleb na suche pięty

Ocet jabłkowy to świetny dodatek do potraw, a jego właściwości pomagające spalić tłuszcz i ograniczyć łaknienie sprawiają, że jest powszechnie stosowany przez osoby będące na diecie. Przy okazji obniża poziom cholesterolu we krwi i pozytywnie wpływa na odporność organizmu. Badający go naukowcy dowiedli także, że wykazuje właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze, dlatego może okazać się pomocny w walce z suchymi i pękającymi piętami.