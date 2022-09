Przez miesiąc jadła wyłącznie dania na wynos. To nauczyło ją jednego

Miesiąc z daniami na wynos. Tego by nie powtórzyła

Choć cały eksperyment Rosin w zasadzie ocenia na plus, z jednym posiłkiem na wynos miała pewien problem. Dziennikarka przyznała, że śniadania kupowane w restauracjach z dostawą do domu niezbyt jej odpowiadały. Wszystko przez to, że produkty wchodzące w skład śniadania nie znosiły dobrze podróży - jajka, naleśniki z sosami na słodko zwykle nie były już tak smaczne po przyjeździe. Śniadania na wynos okazywały się również mało odżywcze. Testerce nie podobał się również fakt małej różnorodności posiłków.