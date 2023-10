Prouvé – pachnący biznes, który podbija rynki

- Zawsze chciałam tworzyć produkty, które będą wypełniały życie klientów pięknymi aromatami. To niesamowite jaką moc mają zapachy i jak mogą na nas wpływać – na nastrój, emocje, to jak jesteśmy odbierani przez otoczenie, a nawet na wybory, których dokonujemy. Dlatego właśnie to jest nasz główny wyróżnik. Przy tworzeniu kompozycji zapachowych, współpracujemy z najstarszą i najbardziej uznaną firmą perfumeryjną z Grasse, stolicy światowego perfumiarstwa. Powstają z francuskich olejków zapachowych z zachowaniem tradycyjnego procesu uszlachetniania. Co ważne, nie ograniczamy się tylko do zamykania tych kompozycji we flakonach z perfumami. Dodajemy je także do naszych kosmetyków do ciała i włosów oraz środków czystości do domu – mówi Katarzyna Trawińska.