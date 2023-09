Przebarwienia potrądzikowe. Jak się ich skutecznie pozbyć?

Rozjaśniające działanie witaminy C

Witamina C (zwana też kwasem askorbinowym) to nie tylko skuteczny lek na przeziębienia i obniżoną odporność organizmu, ale też świetny kosmetyk o wszechstronnym działaniu. Ta substancja ma udowodnione działanie ujędrniające i odmładzające, jako naturalny antyoksydant chroni skórę przed promieniowaniem UV i innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, a także wygładza i rozjaśnia cerę. Ta ostatnia właściwość z pewnością ucieszy osoby borykające się z przebarwieniami, bo kwas askorbinowy niemalże "wymazuje" je z powierzchni skóry. Oczywiście, skuteczność wymaga konsekwencji i regularnego stosowania, jednak warto podjąć to wyzwanie. Największe stężenie witaminy C znajdziesz w serum na noc. To idealny czas na walkę ze zmianami skórnymi, bo właśnie wtedy zachodzi w niej wiele procesów regeneracyjnych, które kwas askorbinowy znacząco wspomaga. Sięgnij po ten składnik i obudź się z piękną, jednolitą cerą, bez przebarwień!