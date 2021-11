Przebarwienia – skąd się biorą i jak z nimi walczyć?

Skóra nie jest jednolita, choć bardzo byśmy tego chcieli. Często różnice w jej kolorystyce są niewielkie i prawie niedostrzegalne. Czasami widoczne są na niej piegi, które niektórzy uważają za urocze. Niestety, zdarzają się też nieestetyczne plamy i przebarwienia, które szczególnie przeszkadzają, gdy pojawiają się na twarzy. Skąd się one biorą i co robić, by się ich pozbyć?