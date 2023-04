Przebój na wiosnę 2023. Cielecka nosi najmodniejsze buty

Cielecka postawiła na stonowaną stylizację. Kremowy T-shirt z podwiniętymi rękawkami oraz czarne cygaretki, zostały przełamane świetnie dobranymi dodatkami i makijażem. Delikatny make-up z czerwoną szminką, a także włosy gładko zaczesane do tyłu dodały klasy. Uwagę przyciągnęły złote wiszące kolczyki, a także bransoleta. Jednak to nie jedyne elementy, które przełamały ten prosty look. Aktorka zdecydowała się na mocny akcent w postaci botków w wężowy print.