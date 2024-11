Rozebrała się na Halloween. Demi Moore jest pod wrażeniem

Amerykanie uwielbiają Halloween, które obchodzone jest 31 października. Gwiazdy wręcz stają na głowach, by zaskoczyć fanów coraz to wymyślniejszymi strojami. Kostium Kylie Jenner zrobił prawdziwą furorę w sieci. Celebrytka postanowiła odtworzyć plakat promujący jeden z najważniejszych filmów Demi Moore.

Kylie Jenner jako striptizerka

Rodzina Kardashian-Jenner już na kilka dni przed Halloween publikuje w sieci zdjęcia swoich tegorocznych stylizacji. Zazwyczaj na jednym stroju się nie zatrzymują. W przypadku Kylie Jenner nie mogło być więc inaczej.

Miliarderka do zdjęć, którymi pochwaliła się na Instagramie zapozowała nago. Miała na sobie jedynie czarną perukę z prostymi włosami oraz grzywką. Zadbała również o delikatny makijaż. Nad jej głową grafik umieścił z kolei napis "Kylie Jenner Striptease", dając tym samym do zrozumienia, że przebrała się za postać graną przez Demi Moore. W produkcji z 1996 r. aktorka wcieliła się bowiem w striptizerkę. Warto dodać, że była to jedna z najbardziej przełomowych ról w jej karierze.

Kylie Jenner jako Demi Moore © Instagram | @kyliejenner

Siostra Kendall Jenner odtworzyła także jedną z kultowych scen produkcji, w której rozdzierała swoją białą koszulę, prezentując przy okazji cekinowy biustonosz.

Kylie Jenner jako Demi Moore © Instagram | @kyliejenner

Co na to gwiazda filmu "Striptiz"? Demi Moore opublikowała na Instagram Stories zdjęcia influencerki, podpisując je "Love this" (tłum red. Kocham to) dając tym samym do zrozumienia, że pomysł celebrytki bardzo jej się spodobał.

Demi Moore zareagowała na przebranie Kylie Jenner © Instagram | @demimoore

Kylie Jenner jako Lizzie McGuire

Przebranie Kylie Jenner jako bohaterki filmu "Striptiz" to niejedyny look, w którym celebrytka zaprezentowała się ostatnio fanom na Instagramie. Miliarderka opublikowała bowiem filmik z piosenką "What Dreams Are Made Of" z filmu "Lizzie McGuire".

Modelka wcieliła się w główną bohaterkę produkcji. Z kolei jej młodsza siostra w jej koleżankę, Isabellę. Filmik zachwycił internautów, którzy nie szczędzili im komplementów.

"Wygrałyście"

"To jest takie słodkie"

"Najlepszy duet".

