Przecięła sznurki w spadochronie rywalki. Została skazana na 30 lat

W trakcie śledztwa okazało się, że sznurki w spadochronie 38-letniej kobiety były przecięte. Choć Els Clottemans nigdy się nie przyznała, to śledczy ustalili, że wcześniej wysłała anonimowy list do rywalki, dzwoniła też do niej, nie przedstawiając się. Do tego cała trójka tydzień przed tragedią nocowała w mieszkaniu Marcela. On spał z Van Doren, a Els Clottemans na kanapie. Według policji to właśnie wtedy miała okazję przeciąć linki w spadochronie rywalki.