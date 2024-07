Ostrzega katoliczki przed takim seksem. "Zmniejsza szacunek"

Autorka pisze m.in. o czystości przed ślubem i konsekwencjach jej niedotrzymania; co się dzieje, kiedy żona odmawia mężowi seksu, a także o wzbudzaniu przez kobiety w płci przeciwnej nadziei i oczekiwań. "Część kobiet czyni to zupełnie nieświadomie – poprzez swój wrodzony seksapil" - pisze Emilia Lichtenberg-Kokoszka.

W publikacji Emilii Lichtenberg-Kokoszki została zawarta informacja, że 30 proc. kobiet ma niski poziom lub całkowity brak libido. "Mimo to większość nie ma kłopotów z odczuwaniem przyjemności i osiągnięciem podniecenia podczas interakcji seksualnych z partnerem" - pisze autorka, którą cytuje wyborcza.pl.

Według badaczki przymus seksualny wobec kobiet "jest stosowany raczej rzadko". Gwałt w małżeństwach również się zdarza, ale zdaniem Lichtenberg-Kokoszki winna jest wówczas niedopasowana energia erotyczna - męska do kobiecej. Mężczyźni mają podniecać się "czasami z wielką siłą", wzmacnianą przez alkohol, pornografię oraz "potrzeby i wyobrażenia erotyczne".

Z dalszego fragmentu książki dowiadujemy się, że "zdarza się bowiem, że kobieta ma po prostu zalotny sposób bycia i niczego nie oczekuje. Jednak dla mężczyzny wcale nie musi być to takie oczywiste. (...) Niewłaściwe są doprowadzanie mężczyzn do erotycznego pobudzenia i nagła odmowa bliskości".

Wspomniane "doprowadzanie mężczyzn do erotycznego pobudzenia i nagła odmowa" ma być przez część kobiet czyniona "zupełnie nieświadomie".

Co więcej, "trwałe poczucie odrzucenia" powoduje poczucie frustracji i żalu. Według Emilii Lichtenberg-Kokoszki żona powinna spełniać potrzeby męża "niezależnie od poziomu ich zrozumienia", ponieważ seks jest "obowiązkiem i odpowiedzialnością".

Zdaniem badaczki kobieta, która posiada doświadczenie seksualne, będzie "mniej atrakcyjna dla przyszłego małżonka", a sam seks przed ślubem "zmniejsza szacunek ze strony mężczyzn (...), budzi ich lęk (...), a czasami i niechęć". Co więcej, bliskość oraz czułość mogą "sprowokować nadmierną poufałość".

