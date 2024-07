Przed kiszeniem ogórków, sprawdź pogodę. Tak robiły nasze babcie

Kiszenie to jeden z najpopularniejszych i zarazem najstarszych sposobów konserwacji żywności. Najprawdopodobniej wymyślono je już 2 tysiące lat temu. Obecnie kisi się zarówno warzywa, jak i owoce.

Kiszenie to proces polegający na fermentacji mlekowej. Wybrany owoc bądź warzywo umieszcza się w czystym, wyparzonym słoiku, a następne zalewa się go wodą z dodatkiem soli. Na jeden litr wody należy dodać pełną łyżkę stołową soli.

Zdarza się jednak, że już dzień po przygotowaniu na wierzchu ogórków pojawia się pleśń. To częsty problem, który wynika z wielu czynników. Zwykle winowajcą jest niedoczyszczony słoik czy… pogoda.

Uderzenie pioruna może wywołać u nich tzw. stres bakteryjny, co sprawi, że zaczną intensywnie pracować. W skrajnych wypadkach nadmiar bakterii mógłby doprowadzić do rozbicia naczynia. Kiszenie warto zaplanować z kilkudniowym wyprzedzeniem. Po 2-3 dniach po zalaniu solanką, ogórki trzeba przełożyć do czystych słoików i trzymać je chłodnym i ciemnym miejscu. Tak przechowywaną kiszonkę należy spożyć w przeciągu roku od przygotowania.