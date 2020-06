Przedszkolaki na występie w maseczkach. Burza w komentarzach pod nagraniem

- U dzieci wszystko jest małe, a to powoduje większe opory przepływu powietrza w drogach oddechowych. Z fizyki wiemy, że opór jest proporcjonalny do czwartej potęgi średnicy rurki, a to oznacza, że jeśli rurka jest w przekroju dwa razy mniejsza, to opory są aż szesnaście razy większe. Mówiąc wprost - dzieci oddychają z dużo większym wysiłkiem niż dorośli. Maseczka jest niczym innym jak filtrem, który stawia dodatkowy opór, więc to powoduje, że łącznie te opory jeszcze bardziej się zwiększają i to może powodować, że dziecko się po prostu zmęczy oddychaniem – przyznał ekspert.