Przedszkole w Sejmie. Wiadomo, ile osób się zgłosiło

Sprawą obiecał się zająć marszałek Sejmu Szymon Hołownia i rozesłał do klubów parlamentarnych zapytanie o opinię na temat organizacji takiego przedszkola. - Jeżeli się okaże, że zainteresowanie wśród posłów będzie duże i okaże się, że będzie też zainteresowanie wśród pracowników kancelarii, którzy tu czasami do późna muszą siedzieć, to będziemy się zastanawiali nad rozwinięciem tego projektu - mówił Hołownia.