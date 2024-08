Zmarł na raka wątroby. Żona mówi o pierwszym objawie

Wiadomość o chorobie przyszła niespodziewanie. - To był szok dla męża i dla mnie - podkreśliła Dorota Lipko w wywiadzie udzielonym serwisowi kobieta.gazeta.pl. Żona muzyka zwróciła uwagę na nietypowy objaw i kazała Romualdowi zrobić badania.

Rokowania nie dawały nadziei. Przy Romualdzie czuwała żona i syn. Kiedy muzyk znalazł się w szpitalu, zaczęli odwiedzać go znajomi, aby móc pożegnać się z przyjacielem.

Po śmierci męża Lipko nadal czuje jego obecność. Kobieta wróciła pamięcią do pierwszej rocznicy śmierci artysty.

