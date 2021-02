WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Inspiracje + 4 poradnik kupującegokozakikozaki damskiedamskie obuwie Agnieszka Małgorzata Adamska Dzisiaj, 11-02-2021 13:16 Przejdź przez zimę modnym krokiem! Ciepłe, stylowe obuwie damskie w atrakcyjnych cenach Eleganckie botki, klasyczne oficerki i modne kozaki to kolejny powód, żeby pokochać zimową aurę. Idealne obuwie na tę porę roku powinno być także ciepłe, wygodne i wytrzymałe na trudne warunki atmosferyczne. Zobacz, jak wybrać wymarzone buty na zimowe spacery. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Kozaki za kolano na szpilce i dopasowana sukienka to efektowny zestaw, który podkreśla figurę Źródło: Istock Śnieg, mróz, chłodny wiatr, oblodzone drogi i sól na chodnikach – zima nie zachęca do wychodzenia na zewnątrz, a nasze buty najdotkliwiej znoszą niedogodności tej srogiej pory roku. Zimowe obuwie – poza walorami estetycznymi – powinno być także ciepłe, komfortowe i stabilne, żeby przechadzki w otoczeniu białego puchu nie skończyły się przykrą niespodzianką. Na szczęście, coraz więcej marek obuwia wie, jak łączyć wysoką jakość i wygodę z najmodniejszymi trendami. Botki, kozaki, workery i oficerki z zimowej kolekcji CCC kuszą obietnicą długich spacerów w magicznym, zimowym blasku. A co więcej – niemal każdy z modeli kupisz teraz z niezwykle atrakcyjnej cenie. Zimowe botki dla miejskiej damy To nieprawda, że zima nie może być modna i elegancka! Alternatywą dla lekkich, wyciętych szpilek są równie zgrabne i kobiece bokti, które dodadzą klasy i wdzięku każdej zimowej stylizacji. W sklepach znajdziesz niezliczoną ilość modeli i fasonów – od króciutkich, ledwo zasłaniających kostkę, aż po wysokie warianty, do połowy łydki. Trzeba przyznać, że bez względu na wysokość obcasa i długość cholewki, botki w każdym wydaniu wyglądają na nodze bardzo pięknie i kobieco. Co więcej, ten typ obuwia nie jest zarezerwowany wyłącznie na eleganckie okazje. Botki na obcasie przełamią rutynę zwykłego stroju, sprawiając, że krok stanie się harmonijny i pełen gracji. Wolisz obuwie na płaskiej podeszwie? Nie ma problemu – w ofercie CCC znajdziesz zarówno modele na wysokim obcasie, jak i płaskie, ultrawygodne botki do codziennych spacerów. Kozaki dla miłośniczki modowych trendów Co to za zima bez ciepłych, stylowych kozaków? Każda trendsetterka i miłośniczka modnych stylizacji potwierdzi, że długie buty na obcasie to niezbędny element wielu modnych zestawów na chłodne, zimowe dni. Długość cholewki i wysokość obcasa zależy tylko od ciebie. Jeżeli kochasz kobiecy styl, doradzamy solidny słupek, albo cieniutką szpilkę, dzięki czemu dodasz elegancki nawet prostym jeansom. Wielbicielki wygody pokochają kozaki na płaskiej podeszwie, w których nawet po całym dniu biegania po mieście, twoje nogi nie poczują zmęczenia. Jeżeli lubisz modny styl boho, zdecyduj się na kozaki w kowbojskim stylu, które z połączeniu z cienką sukienką i grubym, wełnianym swetrem tworzą wymarzony zestaw na romantyczną randkę. Zimowe kozaki są zwykle ocieplane i stabilne, dlatego nie musisz się obawiać, że zmarzniesz lub stracisz równowagę na oblodzonym chodniku. Bogaty wybór różnych fasonów znajdziesz w ofercie CCC. Atrakcyjne ceny aż kuszą, żeby wybrać kilka par! Oficerki dla fanki klasycznego stylu Oficerki to absolutny klasyk w modzie. Początkowo były przeznaczone dla wojska i jeźdźców konnych. Dziś trudno wyobrazić sobie damską garderobę bez przynajmniej jednej pary tych stylowych, wysokich butów na stabilnej, płaskiej podeszwie. Oficerki wyróżnia minimalizm. Klaszyczne modele - poza skromną klamrą – pozbawione są jakichkolwiek ozdobnych detali. Nie powinniśmy jednak mieć im tego za złe! Dzięki temu wojskowe buty z wysokimi cholewami doskonale pasują do większości kobiecych stylizacji. Wymarzone połączenia oficerki tworzą z krótkimi, wzorzystymi sukienkami, wąskimi spodniami – rurkami i eleganckim, wełnianym płaszczem. Ich dodatkową zaletą jest wygoda i komfort chodzenia. Oficerki doskonale nadają się na długie, zimowe spacery, bo skutecznie chronią nogi przed mrozem, a do tego zwykle mają bardzo wygodną, antypoślizgową podeszwę. To obowiązkowy model w szafie każdej modnej kobiety. Warto zainwestować w skórzane oficerki najlepszej jakości – takie buty przetrwają nawet najbardziej niesprzyjające warunki pogodowe. Solidne i pięknie wykonane, skórzane oficerki znajdziesz m.in. w ofercie CCC – teraz w doskonałej cenie. Workery dla buntowniczki o romantycznej duszy Workery to sznurowane botki do połowy łydki, na grubej, masywnej podeszwie. Stylem nawiązują do rockowych stylizacji i królującej w latach 70. hippisowskiej mody. Mimo upływu lat, ciężkie skórzane obuwie wciąż jest silnym trendem w modzie. Workery od kilku lat pojawiają się na wybiegach jesienno – zimowych kolekcji największych projektantów. Kreatorzy zestawiają je z kobiecymi, zwiewnymi sukienkami, żeby przełamać ich męski charakter. Możliwości noszenia takiego obuwia jest jednak znacznie więcej. Jeżeli lubisz rockowe klimaty, z powodzeniem możesz połączyć workery z czarnymi rurkami i kurtką ramoneską. Ciężkie buty dobrze współgrają też z miękkimi swetrami, klasycznymi, eleganckimi płaszczami i kolorowymi spódnicami za kolano. Właściwie, dla tych butów nie ma żadnych ograniczeń w modzie – dlatego tak bardzo je lubimy! Wybierz swoje wymarzone workery w świetnej cenie, a na pewno posłużą ci przez długi czas jako modny element zimowych stylizacji. 