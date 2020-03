WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Przejrzała telefon męża. Zaniepokoiło ją to, co znalazła Marysia, chociaż nigdy by siebie o to nie podejrzewała, nie wytrzymała i zajrzała do telefonu męża. Nie znalazła podejrzanych SMS-ów czy długich połączeń, ale jej uwagę zwróciły jego kontakty. Marysia przejrzała telefon męża (Istock) Marysia ze swoim ukochanym poznali się jeszcze na studiach. Ich związek zaczął się od przyjaźni. Dziewczyna długo podkochiwała się w nim, ale miała pewnie obawy. Wiedziała, że jej wybranek lubi przebierać w kobietach. Przeglądała telefon męża Jednak w końcu postanowiła się przełamać i powiedzieć mu o swoich uczuciach. Teraz Marysia mówi o nim nie tylko "mój przyjaciel", ale również "mój mąż". Trudno jej jednak zapomnieć o jego rozrywkowej przeszłości. Pewnego wieczora, gdy jej mąż poszedł pobiegać, nie wytrzymała i sprawdziła jego telefon. Już od pewnego czasu miała niepokojące myśli i postanowiła je zweryfikować. "Nie ma żadnych niewłaściwych SMS-ów, połączenia głównie z numerami spoza kontaktów, choć parę kobiet bardzo często się przewija. Jego skrzynka kontaktowa to w 80 procentach same kobiety. Nie wiem, co myśleć" - żaliła się na forum WP Kafeteria. Internauci próbowali ją przekonać, by porozmawiała szczerze z mężem o tym, ale kobieta boi się, że jej ukochany nie wybaczy jej takiej kontroli. "To, że ma w kontaktach większość kobiet, to jeszcze nic nie oznacza. Swoją drogą nie masz do niego zaufania, skoro sprawdzasz mu telefon, a to nie jest dobry znak. Zaufanie to podstawa" – zauważył jeden z internautów. "'Ja nigdy nie rozmawiałam z moim jednym byłym i drugim. Jego telefon był moim telefonem, nawet bardziej niż mój sam. Grałam sobie, szperałam, gdzie chciałam. Czytałam sobie SMS przy nim i jakoś nigdy nie miałam z tym problemu. Zresztą już nie wspomnę, jak mój telefon był penetrowany, mimo że czasem cały tydzień leżeliśmy w łóżku. A jeśli chodzi o kontrole - każdego faceta trzeba troszkę sprawdzić. Każdego" – napisała inna forumowiczka. "Twoje podejrzenia biorą się stąd, że to tobie się wydaje, że kontakty z płcią przeciwną nawiązuje się tylko w niecnych celach" – rzucił kolejny obserwator wątku.