Przekombinowała ze strojem? Paradowała w prześwitującej bluzce

Jej street style wzbudza skrajne emocje

Emily Ratajkowski uzupełniła ten miejski look rudymi kozakami. Materiał butów dobrała do materiału odzienia wierzchniego, co według zasad stylizacji jest najpoprawniejszą opcją, natomiast ich kolor dopasowała do bluzki. Nie zabrakło także kolczyków kółek i stosunkowo wąskich okularów przeciwsłonecznych. Choć stylizacja modelki jest poprawnie skomponowana, to nie ma co do tego wątpliwości, iż może wzbudzać kontrowersje.