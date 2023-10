Przekręć przed sezonem grzewczym. Unikniesz problemu

Co należy zrobić przed sezonem grzewczym?

To, co należy zrobić, kiedy tylko zrobi się chłodniej to zamknąć głowicę przy kaloryferze, a następnie otworzyć zawór. Dlaczego to takie ważne? Jest to związane z przygotowaniem grzejnika do wydajnej pracy od strony technicznej, co jest niezbędne.