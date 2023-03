Załóż worek na kaloryfer. W kilka minut pozbędziesz się kurzu

Jak wyczyścić kaloryfer za pomocą suszarki? To bardzo proste. Na dolną część kaloryfera załóż worek na śmieci. Możesz pomóc sobie, przyklejając go do grzejnika taśmą klejącą. W przypadku większych grzejników może być konieczne sklejenie kilku worków ze sobą. Nakłuj worek igłą w kilku miejscach — to ważne. Inaczej plastik może się stopić. Po nałożeniu worka sięgnij po suszarkę. Włącz możliwie jak najmocniejszy nawiew i przyłóż ją od góry kaloryfera, prostopadle. Dzięki temu cały kurz, zamiast roznosić się po pomieszczeniu, wpadnie do worka.