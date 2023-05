Przekręć tę śrubę w oknie. Szybko sobie podziękujesz

Jeśli chcesz zmienić tryb okien, przygotuj kombinerki lub klucz imbusowy, tzw. imbus. Następnie umieść imbus w środku rygla (możesz też złapać go kombinerkami) i przekręć go tak, aby znaczek znajdował się po wewnętrznej albo zewnętrznej stronie, w zależności od tego, jaki tryb okna chcesz ustawić. To wszystko. Na końcu, warto upewnić się, czy cała operacja na pewno się udała. Jak to zrobić? Umieść obok okna zapaloną świeczkę. Jeśli jej płomień się poruszy, to znak, że w oknie są mikroszczeliny, co świadczy o ustawieniu na tryb letni. Jeśli płomień nie ruszy się choćby o milimetr, to znak, że okna ustawione są na tryb zimowy.