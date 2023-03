Dodaj kroplę tego specyfiku. Szyby będą lśnić jak nigdy

Najczęstszym problemem po umyciu okien są... smugi. To pozostałości po niedokładnie rozprowadzonym preparacie do mycia. Jest to częsty problem i najczęściej jest spowodowany niczym innym jak pogodą. Upał czy silne promienie słoneczne powodują szybsze parowanie na rozgrzanej już szybie, co doprowadza do powstawania smug. Często są one widoczne dopiero jakiś czas po umyciu okien. Podobnie jest w przypadku, po umyciu szyb zacznie padać deszcz. Wtedy na szybach osadzają się krople, które po wyschnięciu dają bardzo nieestetyczny efekt.