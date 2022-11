Przekrój na pół i zanieś do samochodu. Pozbędziesz się irytującego problemu

Ziemniak na problemy z zaparowaną szybą

Zaparowane szyby to częsty problem kierowców samochodów. Nie trzeba jednak używać drogich osuszaczy, aby doprowadzić pojazd do stanu używalności. Wystarczy zwykły ziemniak. Jak użyć go do odparowania okien? Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, jest dokładne wyczyszczenie szyb. Idealnie czyste będą mniej podatne na zaparowanie.