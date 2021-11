Przełomowa zmiana wedlowskich tabliczek

Nowy kształt wedlowskich tabliczek

Obecnie wedlowskie czekolady pełne oraz te z dodatkami zaskakują nową, innowacyjną formą tabliczki podkreślając kształt każdej kosteczki. Jednak to nie wszystko! Wspomniane kostki zyskały także nowe sygnatury. Nawiązują one do najwyżej jakości składników — wyselekcjonowanego kakao z Ghany, historii — podpisu Emila Wedla oraz symbolu marki — postaci Chłopca na Zebrze. Kreacja ta powstała w 1926 roku na zlecenie Jana Wedla. Autorem grafiki był włoski malarz i karykaturzysta — Leonetto Cappiello, nazywany obecnie ojcem współczesnej sztuki plakatu i reklamy.