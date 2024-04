Przemek Kossakowski nagle zniknął z telewizji. Czym dziś się zajmuje?

Oprócz podróży Kossakowski dał się poznać jako osoba o wielkim sercu i zaangażowaniu społecznym. Program "Down the Road. Zespół w trasie" ukazał jego wrażliwość i empatię dla osób z zespołem Downa, z którymi wyruszył w trasę po Polsce. Także życie prywatne podróżnika intrygowało media. 52-latek był dwukrotnie żonaty, a teraz media donoszą o kolejnym jego związku małżeńskim.

W mediach pojawiła się informacja, że 52-latek ponownie się ożenił. Jego trzecią żoną ma być terapeutka, która poznał na planie "Down the Road. Zespół w trasie". Kossakowski od niedawna nosi obrączkę na serdecznym palcu. Dodatkowo fani donoszą, że wybranka Przemka zmieniła nazwisko na dwuczłonowe. Na stronie fundacji, którą para wspólnie prowadzi, Patrycja podpisana jest od niedawna jako Bartoszak-Kossakowska.

