Przemiany i metamorfozy gwiazd

Dr n. med. Joanna Kuschill-Dziurda z klinik dr Kuschill Medestetis w Warszawie i Krakowie mówi: "Znani ludzie w większości oczekują, żeby nie było widać, że coś poprawiali w swoim wyglądzie. Zazwyczaj chcą poddać się jakiemuś zabiegowi, ale nie chcą pokazać, że był on wykonany, bo nie chcą się do tego przyznawać. Chodzi im nie o przerabianie wyglądu, ale raczej o podkreślenie urody, zmniejszenie mankamentów. Jeśli chcą coś zmienić, to chcą to zrobić stopniowo, żeby nie było to widoczne na pierwszy rzut oka. O ile gwiazdy nie przyznają się raczej do korzystania z botoksu czy kwasu hialuronowego, ponieważ często jest to źle odbierane i szeroko komentowane, o tyle przeprowadzone zabiegi regenerujące laserami, peelingami czy mezoterapią nie są już ukrywane."