Przeniosła nas sto lat wstecz. Natalie Portman w zjawiskowej kreacji

Teraz w Tokio otwiera się wystawa "Miss Dior Exhibition – Stories of a Miss" poświęcona kultowym perfumom , których twarzą jest właśnie Natalie Portman. Gwiazdy nie mogło zatem zabraknąć na uroczystej inauguracji.

Jaką kreację wybrała na tę okazję? Taką, która do złudzenia przypomina kostiumy z filmu "Wielki Gatsby". Inspiracja stylem lat 20. XX wieku jest niezwykle widoczna. Jednak nie zabrakło także nowoczesnego zacięcia w postaci prześwitującej tkaniny.

Udało jej się nawiązać zarówno do mody sprzed stu lat, jak i najbardziej aktualnych trendów. Natalie Portman zaprezentowała się bowiem w sukience do kolan, która została wykonana z prześwitującej tkaniny i tym samym odsłoniła bieliznę. Aktorka znalazła swoją wersję "nagiej" sukienki .

Gęsto pokryta błyszczącymi koralikami kreacja nawiązywała do mody lat 20. za sprawą zabudowanego dekoltu i charakterystycznego, prostego kroju . Nie sposób też pominąć frędzli , które figlarnie tańczyły w okolicy kolan. Gwiazda dobrała do tego looku srebrne sandałki na szpilkach i mieniące się w świetle fleszy wiszące kolczyki, które zostały eksponowane dzięki fryzurze, czyli ulizanemu koczkowi.

