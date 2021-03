"Przepowiedział' przyszłość Meghan w rodzinie królewskiej. Nie do wiary

John Oliver miał w 2018 roku prorocze ostrzeżenie dla Meghan Markle, które dotyczyło jej wejścia do rodziny królewskiej. Teraz, po głośnym wywiadzie Markle i Harry-ego u Oprah, internauci przypominają słowa gospodarza programu "Last Week Tonight". Fragment błyskawicznie stał się w sieci viralem.

Prorocze słowa

"Nie sądzę, żebyś musiał obejrzeć odcinek "The Crown", aby mieć poczucie, że ona może poślubić rodzinę, która może mocno wpłynąć na jej stan emocjonalny" - brzmiał fragment wypowiedzi z 2018 roku. "To opóźniona emocjonalnie grupa ludzi z fundamentalnymi wadami, wykonująca bardzo głupią pseudo-robotę. Z tym włąśnie bierze ślub Meghan. Mam nadzieję, że jej się to spodoba. To będzie dla niej dziwne" - mówił w programie.