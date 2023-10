Przerwała wywiad po pytaniu o usta. Rzuciła szklanką

"Rogalska Show" w TVN Style to program Marzeny Rogalskiej, w którym dziennikarka zaprasza do studia różnych gości. Swoich rozmówców często stawia w mało wygodnym położeniu, aby zobaczyć, jak będą reagować na wyjście ze strefy komfortu. Tym razem jednak to gościni, którą była Anna Dereszowska, zaskoczyła prowadzącą. Jeszcze bardziej zdumieni musieli być widzowie.