Przeszczepił włosy w Turcji. Pokazał, jak teraz wygląda

W porównaniu do innych krajów w Europie zabiegi są stosunkowo tanie. Kliniki oferują liczne udogodnienia w postaci pomocy w zorganizowaniu przelotu czy zakwaterowania w luksusowym hotelu. Jordan Morris, 23-letni Irlandczyk zdecydował się na przeszczep włosów w jednej z tureckich klinik. W opublikowanym przez siebie poście pokazał, jak wygląda rok po zabiegu.

Jak wyznał w dalszej części filmiku, "był to najgorszy ból, jaki kiedykolwiek czuł w swoim życiu". Pobyt w Turcji kosztował go 4 tys. Funtów, co daje prawie 21 tys. Złotych. Mimo bólu po zabiegu nie żałuje, że się na niego zdecydował.