Przeszła metamorfozę. Mamy stare zdjęcie Malwiny Wędzikowskiej

Jest kostiumografką i projektantką mody. Malwina Wędzikowska pracowała przy takich programach, jak: "The Voice of Poland", "Taniec z Gwiazdami" czy "Top Model". Doradzała też w kwestii stylizacji wielu gwiazdom.

W lutym 2024 roku zadebiutowała w roli prowadzącej pierwszą polską edycję "The Traitors. Zdrajcy". Szybko zaskarbiła sobie serca widzów.

"Najfajniejsze jest wyznanie strategiczne, intelektualne. Telewizja stawia na ludzi – takich z ulicy. Każdy jest zaproszony do tej gry i właśnie prosimy o to, żeby stanąć w butach uczestników i pokazać jak, to zrobisz po swojemu. Każdy ma inny pomysł na życie. Każdy manipuluje. Każdy trochę ściemnia. Wszyscy kłamiemy, podobno kłamiemy kilkaset razy dziennie" - tak o programie mówiła w wywiadzie dla TVN.