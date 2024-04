Niedawno usunięto jej guza mózgu. Pokazała nowe zdjęcie

Dokładnie 26 kwietnia Kryńska obchodziła swoje 44. urodziny. Narzeczony dziennikarki zaskoczył ją i wraz z ekipą "Dzień Dobry TVN" przygotował dla niej niespodziankę. Grzegorz "Gabor" Jędrzejewski wręczył ukochanej bukiet kwiatów, a chór Wokaletywa zaśpiewał piosenkę "Time of my life", co wzruszyła reporterkę TVN24 do łez.